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Китай добиватиметься миру в Україні у власний спосіб, - прем'єр Лі Кецян

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Китай добиватиметься миру в Україні у власний спосіб, - прем'єр Лі Кецян
Китай запевнив Європейський Союз, що буде прагнути миру в Україні, але заявив, що це буде "на його власних умовах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру "своїм способом".

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай "незалежно" від позиції країни щодо України.

Під час саміту ЄС закликали Китай не дозволяти Москві обійти санкції Заходу, запроваджені через вторгнення Росії в Україну.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    Китаю вірити нн можна. Майже такі самі нелюді як рашиzди.
  • Алексей Музыка a818500e
    Пора перестать использовать слово мир. Противно уже. Мы боремся не за мир а за свободу и независимость. А если, в понимании Китая мир это Украина в составе России, то идет нах#й вся красная партия и ее помощь.
  • Бандерівець
    Підер..............аси китайці ! Китай ворог України і всього цивілізованого Світу !
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