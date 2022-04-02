Новини

У Львові дозволили продаж пива

5 54126
У Львові дозволили продаж пива
Влада Львова дозволила продаж слабоалкогольних напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами зустрічі з виробниками пива з 2 квітня дозволено продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту. Продаж дозволено з 12:00 до 20:00", - написав Москаленко.

За його даними у галузі пивоваріння та дистрибуції у Львові працюють 20 тисяч людей. За рік галузь сплачує 840 млн грн податків.

Читайте також: Heineken зупиняє експорт пива до Росії

Водночас, продаж міцних спиртних напоїв у місті залишається під забороною. Вживання алкоголю у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах заборонено. За словами першого заступника мера Львова, порушників цього правила залучатимуть до громадських робіт.

Крім того, у нетверезих водіїв автомобілі вилучатимуть на потреби Збройних Сил України.

Топ коментарі

  • 1sarmat
    Запреты это полный дибилизм местных властей. Во-первых это минус налоги с легальной торговли, во-вторых продажи бодяжного суррогатного спирта разбавленного водой не прекращались ни в Киеве ни во Львове. Выросли только цены, если раньше 1л спирта на опте шел 50 гривен, то теперь 120 гривен а конечный потребитель получает пол-литра "бодяги" 40С по цене 120-150 гривен. И кому это выгодно?
  • Sergei UA
    Ну да, пусть самогоном или палевом каким то травятся лучше, которое продавали на каждом углу во время запрета, и бюджет ничего не получал
  • Andrew Kampfer
    Зря. И в Киеве темболее нельзя было. Алкоголь и куча оружия это херня.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини