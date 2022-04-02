Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін
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Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.
Як інформує Цензор.НЕТ у телеграмі він розпвів деякі подробиці обстрілу.
Лунін підкреслив: "Сьогодні о 16:50 війська російської федерації завдали ракетного удару по місту Миргород.
Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.
Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу пально-мастильних матеріалів.
На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.
Кількість постраждалих встановлюється.