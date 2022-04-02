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Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін

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Під час обстрілу Миргорода знищено кілька крилатих ракет, пошкоджена злітна смуга та інфраструктура аеродрому, - керівник ОВА Лунін
Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі Миргорода в Полтавській області повідомив очільник ОВА Дмитро Лунін.

Як інформує Цензор.НЕТ у телеграмі він розпвів деякі подробиці обстрілу. 

Лунін підкреслив: "Сьогодні о 16:50 війська російської федерації завдали ракетного удару по місту Миргород.

Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.

Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу пально-мастильних матеріалів.

На уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.

Кількість постраждалих встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали три удари по інфраструктурі в Миргороді, - глава ОВА Лунін

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Топ коментарі

  • Стас Шумейко
    Конечно. У них ведь нет ни спутников, ни беспилотников, ни агентуры на местах, ни агентуры в Генштабе, ни агентуры в правительстве. Только и ждут когда Лунин чего-то скажет.
  • Койот Восточноукраинский
    Нехай.
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