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Арахамія про переговори з РФ: Росія усно погодилась з пропозиціями України, окрім питання окупованого Криму

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Арахамія про переговори з РФ: Росія усно погодилась з пропозиціями України, окрім питання окупованого Криму
Росія готова прийняти запропоновані Україною умови, за виключенням питання окупованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член укранської делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Ми у Стамбулі оголосили нашу українську позицію. В принципі РФ по всіх позиціях вже надала свою офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за винятком питання Криму, яке ми пропонували. Чекаємо підтвердження. Кулеба сказав, що ще офіційного підтвердження немає, він чекає, щоб це було у письмовому вигляді", - зазначив він.

За словами Арахамії, станом на вчора в усному вигляді РФ не заперечує проти таких позицій.

Тепер сторони працюватимуть над юридичним оформленням домовленостей.

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Топ коментарі

  • Юрій Яцуляк
    А з українським народом ви вже домовились щодо цих принизливих пропозицій?
  • Andrey Levenov
    откат до 22 числа, крым за скобками + вода, луганда за скобками и решается "отдельно"... Ни слова о репарациях итд. Если парашу это устраивает - значит ничего хорошего для нас там нет...
  • andant 1000
    Україна має признати, що крим російський? пнх!
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