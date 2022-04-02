Зустріч Зеленського та Путіна з "високою ймовірністю" відбудеться у Туреччині, - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський та очільник РФ Путін з високою вірогідністю проведуть зустріч у Туреччині.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"У нас зараз завдання ... готувати можливу зустріч президентів. Пан Ердоган вчора телефонував і нам, і Путіну. Нібито він теж підтвердив зі свого боку, що вони найближчим часом готові організовувати зустріч. Ми чекаємо на дату. Не відома дата, місце, але вважаємо, що місце, з високою вірогідністю, буде в Стамбулі чи в Анкарі, в Туреччині", - сказав він.

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