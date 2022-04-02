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Вони спробували знищити нашу "Мрію", але самі зазнали нищівної поразки!, - українські воїни передали "вітання" Путіну зі звільненого від російських окупантів Гостомеля. ВIДЕО

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У звільненому від російських окупантів Гостомелі показали купу військової техніки РФ, яку бійці ЗСУ перетворили на металобрухт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео зняв Ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

"Вони спробували знищити нашу Мрію, але самі зазнали нищівної поразки! А все завдяки нашим неймовірним хлопцям. Маю честь стояти з ними поруч і називати їх друзями", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Евгений Винницкий 259d2684
    Мрію реально можна було врятувати, якби не долбо** в керівництві.
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Бережи вас Господь та Матінка Божа, рідненькі.
  • Мистер Икс 00711c20
    СМЕРТЬ проклятым кацапам ,только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
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