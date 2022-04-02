На Східному напрямку окупанти здійснили 2 атаки, втративши 80 солдатів, 3 танки, 2 БМП та 1 артсистему,- ОТУ "Схід"

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у говорится у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Втрати ворога склали: особового складу – до 80; танків – 3; БМП – 2; артилерійських систем, мінометів – 1; АТ – 3.

Здається замість одного дня дурня у квітні, необхідно оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти. Після нашої перемоги російському командуванню обов’язково требу буде вручати славнозвісну премію Дарвіна".

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