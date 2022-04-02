Президентка Європарламенту Метсола після відвідин Києва: "Україні терміново потрібна допомога"
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Президентка Європарламенту Роберта Метсола після відвідин Києва наголосила, що Україна терміново потребує допомоги.
Про це вона заявила у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Україні терміново потрібна допомога. Ми вже надали чимало логістичної, гуманітарної, військової та фінансової підтримки, але цього не достатньо", - сказала вона.
За словами Метсоли, вона донесе цей заклик Європарламенту та іншим партнерам у різних країнах.