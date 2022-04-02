Подальше зміцнення обороноздатності України є нагальним, - Кулеба провів розмову з Бербок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Кулеба підкреслив: "Я провів розмову з Аналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформував про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною".

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