Подальше зміцнення обороноздатності України є нагальним, - Кулеба провів розмову з Бербок
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Кулеба підкреслив: "Я провів розмову з Аналеною Бербок і подякував Німеччині за відмову платити за експорт російського природного газу в рублях. Наголосив на необхідності введення нових жорстких санкцій проти Росії. Інформував про події на передовій. Необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України є нагальною".