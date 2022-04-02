Полонених нацгвардійців з ЧАЕС окупанти морять голодом та не дають води, - "Енергоатом"

Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно знаходяться на території російської федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін).

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

За словами дружини одного з полонених, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається.

"Сім'ї Нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - йдеться в повідомленні.

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