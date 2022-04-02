Новини

У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України

6 71110
У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України
Venari Group, найстаріший та найбільший британський виробник швидких, розпочав випуск броньованих авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для порятунку поранених бійців та мирних громадян із зони ураження в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представника посольства України у Великій Британії Тараса Крикуна.

"Тиждень тому ми познайомилися з Олівером Нортом - генеральним директором Venari Group. Обговорили можливість перетворення колишніх армійських машин на броньовані реанімобілі. Олівер пообіцяв зупинити всі поточні замовлення, працювати в три зміни і виготовити достатню кількість машин для наших потреб! Без жодного прибутку для його компанії", - повідомив Крикун.

За його словами, вже 1 квітня перші вісім машин були готові до відправлення.

"У вівторок буде ще сім. Потім шість машин щодня", - додав представник посольства.

Читайте також: Від початку війни війська РФ обстріляли 58 швидких: загинули шестеро медиків, - Ляшко

За його словами, практично кожен працівник підприємства хоче зробити свій особистий внесок, скрізь висять прапори України. "Замість "good afternoon" кажуть "Slava Ukraini", – наголосив Крикун.

Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук повідомили, що взяли участь у фінансуванні та організації цього проєкту. За інформацією пресслужби Фонду Віктора Пінчука у суботу, броньовані машини будуть відправлені з Британії наступного тижня.

Віктор та Олена Пінчуки висловили подяку посольству України у Великій Британії, Venari Group та члену парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.

За даними місцевих ЗМІ, всього буде виготовлено 30 таких машин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини