На Донбасі українські воїни відбили 6 атак, знищено 4 танки, 6 одиниць броньованої техніки, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повіддомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 6 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 4 танка, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"