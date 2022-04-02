Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі, - The Wall Street Journal

Президент країни-агресора Путін під час зустрічі в Нормандському форматі у 2019 році зненавидів президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Зеленський "викликав зневагу Путіна" на їхній першій і поки єдиній зустрічі, на саміті в грудні 2019 року в Парижі.

Тоді Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію Мінських угод.

"Росіяни були в гніві", - сказав високопоставлений французький чиновник.

Багато присутніх вважали, що російський лідер ненавидить свого нового українського колегу, сказав він.

Також читайте: Зустріч Зеленського та Путіна з "високою ймовірністю" відбудеться у Туреччині, - Арахамія