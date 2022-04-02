ДСНС вилучили понад 600 одиниць вибухонебезпечних предметів у Ірпені. ФОТО
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2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.
Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ
"2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають", - йдеться у повідомленні.