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Внаслідок російського ракетного обстрілу знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ, - Полтавська ОВА

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Внаслідок російського ракетного обстрілу знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ, - Полтавська ОВА
Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про наслідки російського обстрілу Кременчуцького НПЗ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал чиновника.

"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", - написав Лунін.

За його словами, екологічної катастрофи в регіоні немає, ДСНС контролює ситуацію. Станом на зараз постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

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"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", - підкреслив керівник ОВА.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и все таки...как жеж нам не хватает закрытого неба... ПВО и "купола"....
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    Беня зажал бабло для ПВО для своего свечного заводика?
  • vigo
    Та то дрібниці, головне, щоб агрохімія на перемовини правильно краватку підібрав..
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