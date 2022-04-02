Якщо на референдумі українці підтримають курс на НАТО, то будуть нові переговори, - Арахамія
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Російська сторона на переговорах з Україною погодилася з тим, що референдум є єдиним виходом у процесі визнання нейтрального статусу країни.
Про це заявив під час телемарафону на українському телебаченні в суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російська сторона погодилася, що це буде єдиний вихід із цієї ситуації", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, що буде, якщо перехід до нейтрального статусу не буде підтриманий народом України, Арахамія сказав, що "договір тоді не матиме юридичної сили і ми або повернемося до стану війни, можливо, або повернемося до нових переговорів".