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Якщо на референдумі українці підтримають курс на НАТО, то будуть нові переговори, - Арахамія

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Якщо на референдумі українці підтримають курс на НАТО, то будуть нові переговори, - Арахамія
Російська сторона на переговорах з Україною погодилася з тим, що референдум є єдиним виходом у процесі визнання нейтрального статусу країни.

Про це заявив під час телемарафону на українському телебаченні в суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Російська сторона погодилася, що це буде єдиний вихід із цієї ситуації", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо перехід до нейтрального статусу не буде підтриманий народом України, Арахамія сказав, що "договір тоді не матиме юридичної сили і ми або повернемося до стану війни, можливо, або повернемося до нових переговорів".

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Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    УДАВИТЕ ЭТОГО УРОДА, СУКУ ПОЗОРНУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • MAKAROV ddf66d11
    Ну проголосуем мы все против нейтралитета и шо ты Арахамия будешь опять придумывать? В Конституции указано НАТО? Указано. Все... все вопросы решены. А нейтралитет - это полная чушь, придет какой-нибудь навальный в рашке к власти и предъявит опять по какой-то мелочи, начнет снова войну.
  • время
    Арахамію на гілляку!
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