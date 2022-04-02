Розвідка США попереджала Зеленського про план РФ наступати на Київ через зону відчуження з території Білорусі, - The Wall Street Journal
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Видання пише, що під час таємного візиту до Києва в середині січня керівник розвідки Вільям Бьорнс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та надав йому нові дані, отримані США, щодо планів Російської Федерації.
Зокрема, тоді американська розвідка вже знала про наміри росіян наступати з території Білорусі через зону відчуження, найкоротшим шляхом, та захопити аеропорт у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ.
У статті також ідеться про взаємодії між лідерами західних урядів в останній місяць перед повномасштабною війною. За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення.