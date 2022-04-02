Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - йдеться в повідомленні.