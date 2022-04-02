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Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України

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Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Укотре поговорив з Борисом Джонсоном. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку України, посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну довіряти не можна, але Велика Британія не прагне зміни режиму в РФ, - Джонсон

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Топ коментарі

  • Elena Zhmariova
    Это просто счастье, что Джонсону Зе кажется реинкарнацией Черчилля. Остается надеяться, что как и Черчилля Зе после войны не переизберут.
  • Вячеслав 43a0ae0b
    послевоенные гарантии ? а что уже война закончилась? кацапы сдались и освободили наши земли?
  • Aleks Wav
    Так вонож мріє скічити війну на будь яких умовах і почати мародерити гроші!
    Але лячно,що Україна може на це не погодитись,з сумними наслідками для нього.
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