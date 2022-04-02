Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - йдеться в повідомленні.