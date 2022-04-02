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Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни

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Зеленський домовився з президентом Колумбії про економічні та оборонні проєкти після війни
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Колумбії Іваном Дуке Маркесом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий встановити контакт з Іваном Дуке Маркесом. Вдячний Колумбії за гуманітарну допомогу та консолідацію країн Південної Америки на підтримку України. Домовилися розпочати спільні економічні та оборонні проекти після війни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський та Джонсон обговорили післявоєнні гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ та оборонну підтримку України

Топ коментарі

  • Alex Kyiv
    Ми всі про те саме подумали?
  • Oleksandr Onys
    Колумбія... жарти самі просяться. Але не буду)
  • Alison Reese
    Мы то знаем о чем он там договорился с президентом Колумбии
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