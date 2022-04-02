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Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали, - Арахамія

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Україна веде переговори з Китаєм через дипломатичні канали, - Арахамія
Україна сподівається, що Китай врешті долучиться до перемовин з нашою державою.

Про це у Telegram повідомив керівник делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ведемо переговори з КНР через дипломатичні канали.Стан перемовин із Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, які нам допомагають. З ними ми підтримуємо контакти два рази на день, а от із Китаєм усе трохи важче.

Думаю, що Китай врешті-решт долучиться. Лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про те, що треба надати Україні максимальні умови, щоб наступив мир. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Руслан Михайленко 65e9b44d
    хламідія який немає генетичного звязку з Україною вирішує долю народу України. хто йому цьому блазню надав право?
  • Чайка Київ
    Хламідія, яким боком ти до дипломатії і перемовин?
    Що ти таке, щоб від нашого імені вирішувати долю країни?
  • Наталия П
    Этот Арахамия, какой-то дурноватый. Ну, прямо, спец по Китаю.
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