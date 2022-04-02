Мешканці Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли до Луганську, підняли синьо-жовтий прапор та вимагають повернення в Україну, - Гармаш

Журналіст Сергій Гармаш оприлюднив інформацію про те, що примусово вивезені до Луганську біженці з нещодавно окупованого міста Рубіжне підняли синьо-жовтий прапор та влаштували мінімайдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Грамаш зазначив: "Скандал у Луганську! Мешканці Рубіжного, "звільнені" від мирного життя, сьогодні вранці вивісили на будівлі гуртожитку педінституту, де їх розмістили, український прапор та влаштували мітинг. Вимагали повернення в Україну та обурювалися тим, що "визволителі" зруйнували їхні будинки, а замість нормального життя змушують жити в гуртожитку, на пайках. Запитав свого джерела у Луганську, що з ними зробили? Відповідь була: "а що з ними зробиш? Там одні жінки, діти та старі…". Отак "жертви українського нацизму" підривають скріпи російського світу зсередини! "Невдячні!".

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