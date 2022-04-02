Батькам російських окупантів почали приходити "похоронки". ДОКУМЕНТ

Батькам російських окупантів почали розсилати так звані "похоронки", в листах повідомляється про загибель їхніх синів.

Про це у Facebook повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Для деяких російських окупантів "військові навчання" на території України скінчились достроково. У мо рф розпочато процедури нагородження причетних до російсько-української війни "сертифікатами" державного зразка. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.

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