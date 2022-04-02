Україна повністю зупинила роботу Хмельницької АЕС, - МАГАТЕ

Україна зупинила енергоблок №1 Хмельницької АЕС, який залишався в роботі після виведення в ремонт енергоблока №2, у результаті чого в енергосистемі працює лише сім із 15 наявних енергоблоків.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомило Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на українського ядерного регулятора ДІЯРУ.

Згідно із щоденним повідомленням МАГАТЕ стосовно України на його сайті в суботу пізно ввечері, агентство пояснило відключення енергоблока, що залишився, виведенням у плановий ремонт.

"У країні працюють сім реакторів, зокрема два на підконтрольній Росії Запорізькій АЕС, три – на Рівненській АЕС та два на Южно-Українській АЕС. Решту реакторів зупинено на регулярне технічне обслуговування, включно з обома блоками Хмельницької АЕС", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, з 18 лютого енергоблок №2 ХАЕС було відключено на планово-попереджувальний ремонт тривалістю орієнтовно 92 дні.

За даними МАГАТЕ, нещодавно було виведено в ремонт енергоблок №2 Рівненської АЕС, після чого в роботі залишилося 8 із 15 енергоблоків.

Раніше НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що три енергоблоки ЗАЕС виведено в резерв після окупації станції російськими загарбниками, лише один перебуває в ремонті.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована у Нетішині (Хмельницька обл.).

Загалом в Україні 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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