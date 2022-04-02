Хочемо створити українське НАТО, - Арахамія

Голова української переговірної делегації Давид Арахамія вважає, що для України важливими гарантами безпеки є США, Велика Британія, Китай, Туреччина і Франція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є мінімальний пакет, тобто без них ми не будемо рухатися. Ми ж хочемо зробити власне, українське НАТО, і для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії", - пояснив він.

За словами Арахамії, важливими гарантами безпеки є держави з ядерним потенціалом – Франція, Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки. Окрім цього, Україна бачить своїми союзниками Велику Британію та Туреччину.

"Туреччина – це дуже для нас важливо, бо вона має найбільшу армію в Європі", - додав він.

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Він припустив, що США та Британія одними з останніх приєднаються до безпекових гарантій. Водночас стан перемовин із КНР, за словами Арахамії, на рівні найменшої готовності у порівнянні з іншими державами, які активно допомагають Україні. Однак, з огляду на заяву голови КНР Сі Цзіньпіна, депутат вважає, що Китай "концептуально не заперечує".

"В принципі, цих п’яти країн буде достатньо для того, щоб рухатися. Далі - вільне приєднання всіх інших. Якщо інші країни в повному обсязі нададуть ці гарантії, чи можливо, в іншому якомусь роді можуть надати гарантії. Але в нас є той мінімум для того, щоб ми розуміли, що маємо гарну конструкцію, яка дійсно буде захищати Україну від будь-якої агресії в майбутньому", - зазначив політик.

Він також нагадав, що готовність надати Україні гарантії безпеки вже висловили три країни-члени НАТО: Туреччина, Німеччина та Італія.

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