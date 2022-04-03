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"Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

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Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив жахливу інформацію про те, що в братській могилі поховали 280 трупів людей, які були вбиті російськими окупантами.Увага! нижче фотографії, які не рекомендовані неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федорук повідомив у коментарі АFP телефоном, що вони "вже поховали 280 людей у братських могилах", оскільки українська армія повернула контроль над ключовим містом під Києвом. Як свідчить агенція, він сказав, що сильно зруйновані вулиці міста завалені трупами.

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Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 01

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Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 02

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Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 03

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Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 04
Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 05
Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 06

Вулиці всіяні тілами, - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук 07

Топ коментарі

  • Patrick's
    Кожен росіянин повинен здохнути
  • Patrick's
    Кожен!
  • Taras Klunyk
    РоZZия должна быть ликвидирована как государство, раздроблена на мелкие кусочки, а граждане этой недостраны денацифицированы!!
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