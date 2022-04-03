"Вулиці всіяні тілами", - у Бучі в братській могилі поховали 280 людей, - мер Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив жахливу інформацію про те, що в братській могилі поховали 280 трупів людей, які були вбиті російськими окупантами.Увага! нижче фотографії, які не рекомендовані неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.