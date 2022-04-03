Українські війська за 2 квітня знищили 2 літаки, 1 гелікоптер, 1 безпілотник, 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили
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Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо кількості знищених цілей за 2 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у офіційному фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазнаається: "2-го квітня Повітряні Сили ЗС України уразили вісім повітряних цілей: 2 літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34); 1 вертоліт; 1 БпЛА (ОТР); 4 крилаті ракети.
Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує наносити ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах та живій силі окупантів".