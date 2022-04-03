Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення про допомогу Україні сучасною зброєю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери ще можуть допомогти Україні протиракетними системами.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли - і ще можуть!

Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - сказав Зеленський.

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