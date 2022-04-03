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Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення про допомогу Україні сучасною зброєю, - Зеленський

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Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення про допомогу Україні сучасною зброєю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери ще можуть допомогти Україні протиракетними системами.

Про це президент заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості. На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем. Не отримала літаків. Не отримала того, що могли надати партнери. Могли - і ще можуть!

Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Слава Шустрий
    І додай до свого списку самого найвеличнішого який замість три роки ракети виготовляти - асфальт топив (( а потім на шашлики зазивав коли інші "гвалт" кричали (( . У дороги закатано 100 млрд доларів , те що ЗСУ знищено у кацапні оцінено у 8 чи 10 млрд ; уяви якби ЗСУ на початок 2022 мали додатково ту техніку , які вони знищили у кацапні ...... а у вартість всього цього експерти включили і ті тисячі ракет що по нас запущено ....... то хто найперша тварь ? А потім глибоко вдихни і подякуй тим хто не кинув Україну після 24 та хоч якось їй допомагав до цього усупереч витівкам слуг - подякуй прибалтам за їхню мужність перед ворогом що поруч , подякуй полякам за їхню самопожертву стосовно нас , подякуй чехам за снаряди і шведам за гранатомети , подякую британцям за їхню твердість і американцям за їхню щедрість ! Скажи дякую усім хто нам допомагає і не тринди у їхній бік - вони тобі нічого не завинили !
  • Volodymyr Ye.
    Кожна російська ракета додає чорної фарби до того, як в історії будуть описані вибори 2019 року! Де інфантильний народ обрав собі ганьбу та війну!
  • время
    Почни с себе.Що ти зробив для оборони України? Спасибі країнам НАТО за санкції проти кацапії та за зброю яку нам дають.За допомогу нашим біженцям, за ліки та продовольчі товари, яки поступають як допомога нашим людям. Тобі також "спасибі" за суди над патріотами України, за закриття грошів на ракетні програми.
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