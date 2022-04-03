Великі секторальні санкції та відключення РФ від SWIFT: Кулеба розповів, над чим активно працює МЗС

Київ працює над такими санкціями проти Росії як заборона на купівлю газу, нафти і вугілля, закриття портів світу для російських кораблів та відключення всіх банків від SWIFT.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Україна наполягає на тому, щоб "санкційний маховик" не зупинявся, і працює над застосуванням не лише персональних санкцій, а великих секторальних заходів, які будуть потужно бити по економіці Росії.

"І безумовно тут королева всіх санкцій – заборона на купівлю у російської федерації газу, нафти та вугілля. Це все одно що зламати голку у "Кащея". Це кінець російської воєнної машини. Це найскладніша санкція, але ми над нею працюємо", - зазначив міністр.

Крім того, міністр поінформував, що Київ працює над такими санкціями як закриття портів світу, насамперед європейських та американських, для російських кораблів та товарів і відключення всіх російських банків від системи SWIFT.

"Ось це священна санкційна трійця, над якою ми активно щодня працюємо", - підсумував Кулеба.

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