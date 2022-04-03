На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

3 квітня у Маріуполі відкриють гуманітарний коридор для евакуації іноземних громадян.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до прохання президента Турецької Республіки до Президента Російської Федерації В.В.Путіна, прийнято рішення надати повне сприяння в евакуації громадян іноземних держав ..., які залишилися, в окремих районах Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Відтак, війська РФ відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська.

Окупанти зазначили, що з Бердянська іноземні громадяни зможуть вирушити у будь-якому напрямку - або в окупований Крим, або на підконтрольні Україні території, а також морським транспортом за обраними напрямками.

"Проведення гуманітарної операції можливе лише за повного сприяння київської влади з пропуску гуманітарної колони з Маріуполя, неухильного дотримання "режиму тиші" в період проведення евакуації, а також виключення загрози обстрілу суден при виході з порту і на всьому маршруті переходу", - зазначили в Міністерстві оборони країни-окупанта.

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