Зеленський нагородив орденами та медалями 174 українських воїна, 10 - посмертно

2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав три укази про нагородження захисників України орденами та медалями. Всього було нагороджено 174 воїни, серед яких 10 посмертно.