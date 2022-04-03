Ворог безуспішно намагався вийти до Вугледару та Мар’їнки, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли".