Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні", - сказав Акар.

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