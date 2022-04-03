Туреччина готова допомогти в евакуації з Маріуполя морем
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Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.
"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні", - сказав Акар.