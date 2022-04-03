Візит Папи Римського Франциска до України здатен вплинути на перебіг подій, - ОП

Візит Папи Римського Франциска до Києва здатен вплинути на перебіг подій в країні та агресію РФ проти України.

Про це у Facebook повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну. "Зупинити війну, доки вона не знищила людство" - це був меседж Папи Франциска, з яким він вже звертався до світових лідерів.

Москва тим часом демонструє, що у війні проти України для них немає нічого святого. Але особистий візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій. Він додатково підкреслить, на чиєму боці цивілізація. Хто є представником світла у цій війні. Світло завжди перемагає темряву. А світло - це Україна, наші воїни та наш народ", - зазначив він.

Також читайте: Папа Франциск розкритикував Путіна за вторгнення в Україну