Керівник Луганської ВЦА Гайдай закликав до евакуації всіх мешканців області: Відповідь має бути одна - їхати

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав всіх мешканців області до евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, пио це він написав у фейсбуці.

Гвйдай зазначив: "Раніше озвучена мною теза, що ми маємо вивезти максимальну кількість людей до того, як росіяни почнуть розстрілювати міста ракетами - не для червоного слівця.

Все, що відбувається - все серйозно! Пересидіти, перечекати - це не про ситуацію, в якій ми опинилися. Моя задача - вберегти Вас! Ваша задача - прожити щасливе життя! Тож не відбирайте в себе можливість це реалізувати.

Дітки…їх досі багато в бомбосховищах. Чому? Я прошу Вас підійти свідомо до, без перебільшення, нині найважливішого рішення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри обстріли з Луганщини сьогодні евакуювали майже 2,7 тис. мешканців, - Гайдай. ФОТО

Відповідь має бути одна - їхати.

Буде тепле ліжко, їжа, одяг, держава вже дбає про фінанси, Ваші діти зможуть знову піти до школи чи дитсадка, Ви зможете знайти тимчасово роботу…Ви зможете, нарешті, перегорнути календар з 24 лютого…

Ви побачите весну, яка, кажуть, вже буяє…я теж поки не бачив…точніше ми не помічаємо…бо зараз ми не помічаємо життя…

Пропоную Вам відновити рух і перейти в спокійний режим очікування. ЗСУ подбають про нашу Луганщину…Всю нашу Луганщину!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстрілювали Лисичанськ і Тошківку, - глава ОВА Гайдай

А Ви зосередьтеся на допомозі один одному, мешканці Луганщини мають триматися разом, і хоч Ви будете в різних містах, вночі ми будемо разом - бо наші думки будуть про одне - наш дім, нашу Луганщину!

Дуже скоро я напишу - Повертайтеся! І я впевнений, всі Ви так і зробите. Насолоджуватися залишком весни і літом ми точно будемо вдома! Автобуси чекають щоранку…невідомо скільки ще зможуть чекати.

Це наша найважливіша весна…і точно не остання…ми стали на один день ближчими до Перемоги!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже вся Луганщина без газу. Під Сєверодонецьком війська РФ перебили газогін, - Гайдай. ФОТО