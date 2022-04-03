Велика Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times
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Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times.
Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.
Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.
Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.