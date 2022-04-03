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Велика Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times

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Велика Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times
Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.

Також читайте: У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Бритам-черговий респект...
  • Бенина Мама
    Они где-то под асфальтом.
    Где точнее- Юзик расскажет (если он найдётся).
  • krot_lub
    Зеленського та його банду потрібно розстріляти. Де Нептуни, Вільхи, Громи2? В асфальт закатали сучі діти. Тепер британці повинні за нас думати? До речі, куди дівся Коломойський?
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