Велика Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси, - The Times

Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.

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