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Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул

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Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул
Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул заявив про обстріл міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у вечірньому зведенні у телеграмі.

"Окупанти вперше обстріляли цивільні об'єкти у периметрі Кривого Рогу – в Інгулецькому районі. Орки стріляли із "Смерчів", забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Жертв не було", - йдеться в повідомленні.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані окупантами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу уходьте і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - сказав Вілкул.

Також читайте: Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім

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Топ коментарі

  • Максим Щербань
    Маячня - це відвериий сєпар і ворог України вілкул при владі.
  • A rt fb16bfd9
    Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Я ніколи не був прихильником Вілкулів, але зараз не той час щоб з лайном його змішувати, веде він себе добре, далі буде видно.
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