Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах

Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.