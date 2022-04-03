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Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах

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Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах
Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала у Twitter.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські вбивці які вдерлись в Україну мають бути знищені до останього ...
  • Ukraino TV
    Ті кацапи, які НЕ вдерлися в Україну, мають бути знищені також
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Кацап - это не национальность а диагноз.
    Расея - не страна а сорт говна.

    Хороший кацап - это дохлый кацап.

    Есть еще тысячи поговорок такого плана. О чем это говорит? Только о том, что их на поле боя не надо брать в плен, а уничтожать поголовно.
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