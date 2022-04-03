Глава МЗС Британії шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах
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Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс поділилася враженнями після отриманої інформації про злочини російської армії у Бучі та інших раніше захоплених РФ містах під Києвом.
Як передає Цензор.НЕТ про це вона написала у Twitter.
"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс.