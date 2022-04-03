Окупанти атакували Одесу з повітря

Місто Одеса окупанти атакували з повітря, частину ворожих ракет збила ППО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на міськраду, у деяких районах міста зафіксовано пожежі.

Місцевим жителям порекомендували закрити вікна та не заважати відповідним службам робити роботу.

Одеситам порадили побути в укритті, не панікувати і зазначили, що противника буде переможемо. Місто вистоїть, написав спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.

"Одеса. Війна триває. Ворог буде переможений. Не панікуйте! Дійте за сигналами тривоги. Отримуйте інформацію з офіційних джерел", - написав він.

Братчук у відеозверненні сказав, що ворогам буде пекло. "Щоб ви здохли, вражини!" - заявив він.

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За даними "Суспільне Одеса" в Telegram, у неділю зранку, 3 квітня, в місті було чути вибухи, а також було видно дим.

"Видно два осередки займання та сильний дим", - зазначається в повідомленні.