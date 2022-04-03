Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський

15 869235
Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він.

Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.

"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Вопрос Крыма будет решен ВНЕ зависимости от твоего (ЗЕ) мнения. Никаких 10 лет. Или Крым будет Украинским сразу, или не будет ни рф, ни тебя.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Капец. Какой дипломатический формат? За 8 лет решили что-то? Вот так и будет дальше если в дипломатическом формате решать будем. Никакой дипломатии. Только вооруженным путем решать подобные вопросы. И похер если даже 90 процентов Крыма с землей сравнять придется. Это война. Нас тут никто не жалеет и херачат как хотят.
  • Ksenia VB
    Дмитрий
    @dmitriypaut
    ·
    9 год
    Сюр йбнрт!!!
    Финляндия насмотревшись на вторжение Московии в Украину хочет изменить статус с нейтрального на государство член НАТО.
    Зеленскай хочет после вторжения Московии в Украину нейтральный статус и гаранта государство агрессора
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини