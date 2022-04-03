Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна не піде на жодні територіальні поступки за вимогами Росії в цій війні, а вже після припинення вогню питання деокупації Криму буде вирішуватися дипломатичним шляхом, хай навіть тривалий час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю глави Української держави для Fox News.

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється. Є складні питання щодо тимчасово окупованих територій. Є принципові складнощі, які ми готові зняти з порядку денного... як ось питання Криму", - сказав він.

Зеленський зазначив, що влада готова говорити про кримське питання.

"Питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі, можливо, через десять років... Це питання має бути вирішене, наприклад, так - припинення війни, а потім дипломатичні кроки", - говорить президент.

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