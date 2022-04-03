Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"

Російські окупанти вранці в неділю завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, жертв немає.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"39 добу повномасштабної агресії Росія почала з ракетного удару. Серед пріоритетних цілей була і Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику враження об'єктів критичної інфраструктури", - заявив представник командування.

Уточнюється, що у деяких районах Одеси видно задимлення, всі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. За попередніми даними, жертв у результаті обстрілу немає.

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