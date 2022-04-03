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Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"

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Ракетний удар по Одесі: за попередніми даними, жертв немає, - командування "Південь"
Російські окупанти вранці в неділю завдали ракетного удару по Одеській області. За попередніми даними, жертв немає.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"39 добу повномасштабної агресії Росія почала з ракетного удару. Серед пріоритетних цілей була і Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику враження об'єктів критичної інфраструктури", - заявив представник командування.

Уточнюється, що у деяких районах Одеси видно задимлення, всі відповідні системи та служби працюють над усуненням наслідків обстрілу. За попередніми даними, жертв у результаті обстрілу немає.

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Топ коментарі

  • Advokat Savchuk
    Ну шо ватани, совкодрочери, путинососи і русофіли - "Адеса руzzкий хорот !", братья_асвабадитили. Йдіть ночуйте під катькою, варанцовим щоб ваші братья не вїбали по ідолах, на кого тоді дрочити будете ?
  • Trick
    Нет,дружок!При Порохе армию укрепляли,а зелёная шобла её целенаправленно ослабляла.Поэтому был недокомплект в частях,поэтому нет Нептунов и т.д
  • Patrick's
    Во время тайного визита в Киев в середине января директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому детальные планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.
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