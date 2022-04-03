Проєкт мирного договору поки не готовий, - Мединський

Член російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що проєкт мирного договору Росії та України ще не готовий. Він вважає, що потрібно "виконати велику роботу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Щодо готовності драфту договору для зустрічі у верхах - на превеликий жаль, оптимізму Арахамії не поділяю. Нам потрібно виконати ще більшу роботу. І я бачу, що дипломатичні і військові служби України, як мені видається, сильно відстають у реалізації навіть тих домовленостей, які вже досягнуті на політичному рівні", - заявив російський перемовник.

При цьому Мединський зазначив, що Україна "реалістичніше підходить до низки питань". За його словами, попередньо узгодженими позиціями залишаються: нейтральний позаблоковий без'ядерний статус; відмова від розміщення іноземних військових баз, військ, наступального озброєння, розробки і виробництва зброї масового ураження; проведення навчань за участю іноземних військ з дозволу держав-гарантів; створення системи міжнародних гарантій безпеки.

Також читайте: Арахамія про переговори з РФ: Росія усно погодилась з пропозиціями України, окрім питання окупованого Криму