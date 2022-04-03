Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної і готують наступ на Сєверодонецьк, - Гайдай

Війська РФ зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної. Ворог готується наступати на Сєверодонецьк.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, за його словами плани окупантів нездійсненні. Рубіжне та Попасна під українським прапором. Росіяни вже місяць намагаються прорватися у цих містах, але тільки несуть втрати. Наші захисники не дають ворогу просунутися.

"Наші Збройні сили непохитно тримають позиції. Вчора на лінії фронту на Луганщині та Донеччині вони відбили шість атак росіян, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника", - нагадує Гайдай.

Він зазначає, що ЗСУ щоденно дають по зубах оркам, тож невдахам більше подобається "боротися" з неозброєним цивільним населенням.

Саме через це рашисти без зупину гатять по житлових кварталах наших міст, впевнений він.

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