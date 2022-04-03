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Ми здатні за підтримки Заходу довести справу зі знищення зла до кінця, - Залужний

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Ми здатні за підтримки Заходу довести справу зі знищення зла до кінця, - Залужний
Українці здатні за підтримки Заходу знищити зло, яке прийшло на наші землі.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що підтримує постійний контакт із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Напередодні Залужний та Міллі провели телефонну розмову, під час якої головнокомандувач ЗСУ поділився оцінками оперативної обстановки та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції. Крім того, як зазначається, він висловив щиру вдячність за підтримку і захист демократії.

"Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо. Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури", - зауважив Залужний.

"У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу знищення зла до кінця", - додає він.

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Топ коментарі

  • olele
    Йозеф Кнехт@jozefkneht1



    Після того, що світ побачить в Бучі нам можуть відмовити лише в наданні ядерної зброї.
    Все інше вже має ввозитися на територію України.
  • GoodWin
    насправді весь світ повинен аплодувати Залужному а не Зеленському. Це він головний архітектор нашого захисту та перемоги
  • Игорь Наумчук
    Україна з Вами Пане Головнокомандувач!
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