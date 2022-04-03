Маріупольчанка кликала "русский мир" навіть з підвалу. Її заарештовано, - прокуратура

Донецька обласна прокуратура заарештувала мешканку Маріуполя за підозрою в запереченні, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, а також прославлянні представників збройних формувань Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку прокуратури у фейсбуці.

Жінку відправили під варту із можливістю внести заставу 992 тис. грн.

"За даними слідства, у березні 2022 року 43-річна жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів. У подальшому, під час евакуації з Маріуполя, підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх "скоріше звільнити місто", - розповіли в прокуратурі.

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Їй висунули звинувачення за частинами 1, 3 ст. 436-2 КК України). Тепер жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.