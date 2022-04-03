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Росія, як і раніше, зберігає можливість здійснити спробу висадки десанту, - Міноборони Британії

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Росія, як і раніше, зберігає можливість здійснити спробу висадки десанту, - Міноборони Британії
Інформація про міни в Чорному морі становить серйозний ризик для морської діяльності. Їхня наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії у Twitter.

При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Дайте нам такі штуки, що потопити ворожі кораблі.
  • Ярослав Викторович
    Просто я склонен верить западным спецслужбам и минообороны. Мы их уже не слушали до 24 февраля. Предупрежден - вооружен
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

    Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

    Борітеся - поборете!

    а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

    раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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