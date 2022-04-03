Майже 600 диверсантів затримали упродовж місяця в Україні

В Україні протягом минулого місяць правоохоронці затримали майже 600 диверсантів. Вони співпрацювали з агресором та допомагали російським окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань", - зазначив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

За його словами, диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їхніх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів.

Єнін додав, що тільки за минулу добу у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.

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