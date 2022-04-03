Польща відкрита для розміщення американської ядерної зброї, - Качинський

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити саме від Вашингтона.

Про це заявив політик у інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.

За його словами, наразі таке питання не стоїть, "однак це може скоро змінитися". Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.

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