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Польща відкрита для розміщення американської ядерної зброї, - Качинський

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Польща відкрита для розміщення американської ядерної зброї, - Качинський
Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити саме від Вашингтона.

Про це заявив політик у інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.

За його словами, наразі таке питання не стоїть, "однак це може скоро змінитися". Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Логічне рішення.
    Нехай наші йолопи подивляться на силу НАТО.
  • Перехватчик
    Все пройдет, но будет хуже…


    @IsraelThreads

    ·
    15 ч



    Всем кто удивляется тому что Красный крест сотрудничает с Путиным и играет на его стороне, напомню одну цитату времен второй мировой войны.
    Из отчета Красного креста: "Первое впечатление о Дахау скорее благоприятное..."
    Еще вопросы?
  • olele
    Angelica@ThisThornyRose



    #Poland This is a collaborator who helped the russian thugs & gave them the liss of the Ukrainian patriots She is said to be trying to get to Poland.

    Osoba, która współpracowała z rosyjskimi mordercami, chce uciec do #Polska

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