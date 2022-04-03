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Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+

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За 20-25 кілометрів від столиці в бік Житомира на трасі лежать тіла вбитих окупантами українців. Частину з цих людей розстріляли, а потім намагалися спалити.

Фото з Житомирської траси опублікував фотограф Стас Козлюк, пише Цензор.НЕТ.

"Ми з колегами потрапили туди випадково, просто вирішили перевірити, чи відкрита зараз траса. І ми побачили оце. Там ще на узбіччі були тіла, звалені на купу й підпалені. Але фотографувати це не піднялася рука, якщо чесно. Це мають фіксувати криміналісти", - написав він.

Фотограф пише, що намагався, але так і не зміг збагнути, навіщо окупанти чинять такі звірства.

"Цих людей вбили, а потім намагалися спалити. Деякі вбиті пострілами у голову. Одному з убитих спочатку, ймовірно, зв’язали руки. Я просто не розумію цей рівень жорстокості", - пише Козлюк.

ФОТО 18+

Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 01
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 02
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 03
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 04
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 05
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 06
Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі 07

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Топ коментарі

  • Petrovich Odessa
    Мирний договір?! З ким?!
  • Злой Карлик
    какие нах они животные!!!! у меня 4 собаки, лайки! ОНИ ЖИВОТНЫЕ! помогают друг другу, охраняют территорию, вместе воспитывают щенков, и дерутся тоже, и охотятся, там где едят, там не гадят. кацапье -это не из мира животных, даже не насекомые, это просто мразь, субстанция, элементы таблицы менделеева. самый гуманный способ решения этой общемировой проблемы, кастрировать и стерелизовать, закрыть железным зановесом пока не передохнут твари! или крематорий. восстановить в Мариуполе домны, и жечь ублюдков живьем!
  • Перехватчик
    Максимально приводить засРашкинцев в такой суповой набор

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