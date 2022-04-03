Спалені тіла та автомобілі на Житомирській трасі. ФОТО 18+

За 20-25 кілометрів від столиці в бік Житомира на трасі лежать тіла вбитих окупантами українців. Частину з цих людей розстріляли, а потім намагалися спалити.

Фото з Житомирської траси опублікував фотограф Стас Козлюк, пише Цензор.НЕТ.

"Ми з колегами потрапили туди випадково, просто вирішили перевірити, чи відкрита зараз траса. І ми побачили оце. Там ще на узбіччі були тіла, звалені на купу й підпалені. Але фотографувати це не піднялася рука, якщо чесно. Це мають фіксувати криміналісти", - написав він.

Фотограф пише, що намагався, але так і не зміг збагнути, навіщо окупанти чинять такі звірства.

"Цих людей вбили, а потім намагалися спалити. Деякі вбиті пострілами у голову. Одному з убитих спочатку, ймовірно, зв’язали руки. Я просто не розумію цей рівень жорстокості", - пише Козлюк.

ФОТО 18+













