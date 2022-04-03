Через війну в Україні знищено або пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов заявляє, що внаслідок війни в Україні знищено чи пошкоджено вже майже 6,8 тис. житлових будинків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

"В Україні знищено або пошкоджено приблизно 6800 житлових будинків унаслідок російсько-української війни… На сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися одразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період", - сказав Чернишов.

Міністр вважає, що кошти на розвиток та відновлення міст і агломерацій необхідно буде вимірювати у сотнях мільярдів доларів.

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