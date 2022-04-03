Окупанти тримають у полоні 11 голів місцевих громад, - Верещук
Про це сказала віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні в полоні перебуває 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян міжнародний комітет Червоного хреста, ООН, міжнародні організації, і ми вимагаємо від усіх, від кого це залежить, щоб наші цивільні, наші мери міст, наші священники, журналісти, активісти були визволені. Їх незаконно утримують, насильницьки утримують, і вони мають право, щоб за них боролися. Ми це робимо, і закликаємо це робити інших", - сказала Верещук.
Вона зазначила, що також продовжуються перемовини для звільнення усіх цивільних у межах обміну військовополоненими.
Також Верещук додала, 2 квітня, після звільнення території Київської області від загарбників стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко.
"Вона була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні обов’язково будуть покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказала міністерка.